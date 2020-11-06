Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (3)



KIRKLARELİ'DE FATİH DÖKÜMHANESİ'NİN ACILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Fatih Dökümhanesi, cami ve sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve davetliler katıldı.

İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan 'şahi' toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi caminin, Kırklareli Valiliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinin ardından açılışını yapan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok özel bir mekandayız. Osmanlı belgelerinde Samakocuk Dökümhane-i Amiresi olarak geçen, bugünkü adıyla Fatih Dökümhanesi'ndeyiz. Bugün hem sosyal tesisimizin birinci etabını hem de restorasyonu tamamlanan tarihi camimizin açılışını yapıyoruz. Burası bir anlamda savunma sanayimizin de temellerinin atıldığı yer. İstanbul'un fethi sırasında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Gürani'nin yönlendirmesiyle burası fethe hazırlık için kullanılmaya başlanıyor. Yıkılamaz denilen Bizans surlarını yıkmak için bizzat Fatih'in çizimlerini yaptığı toplar burada dökülüyor. Dökülen topların talimleri Edirne'de yapılıyor ve ardından İstanbul'un fethinde o toplar Bizans surlarını yerle bir ediyor. İşte bir çağı kapatıp, bir çağı açan bu mekan, 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar aktif şekilde kullanılıyor. Osmanlı ordusuna yüzyıllarca hizmet veriyor. 20'nci yüzyılın başında bir İngiliz şirkete kiralanan dökümhane, 1'inci Dünya Savaşı nedeniyle boşa düşünce bir anlamda kaderine terk ediliyor. Yaklaşık bir asır sonra, burasının önemini bilen tarihçilerimizin, hocalarımızın öncülüğünde kazı çalışmalarını başlatmak bize nasip oldu. Burada yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan yapılar, dökümhanenin, döneminin en ileri teknolojisine sahip olduğunu da bizlere gösteriyor. Ergitme fırınları, hizmet alanları, üretim ve depolama tesislerinin yanında arkamda bulunan tarihi camisiyle burası asırlarca Osmanlı savunma sanayisine hizmet vermiş."

SAVUNMA SANAYİMİZİN YERLİLİK ORANINI YÜZDE 30'LARDAN 70'LERİN ÜZERİNE ÇIKARDIK'

Fatih Dökümhanesi'nin restore edildiği süreci anlatan Bakan Varank, fırsat buldukça ülkenin dört yanındaki tarihi ve doğal mekanları sessiz sedasız ziyaret etmeye gayret ettiğini söyledi. Ülkemizin her yerinde daha fazla ilgi görmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzelliklerin olduğunu ve şehirlerin gizli kalmış potansiyellerinin çok yüksek olduğunu belirten Varank, "İşte Fatih Dökümhanesi gibi bir değerin ihya edilmesi bölgemizin kalkınmasına da büyük katkılar sunacak. Az önce ifade ettim. Burası savunma sanayimizin de bir anlamda temellerinin atıldığı yer. Ecdadımızın yeni teknolojilere önem vererek, neleri başardığını yerinde görmek önemli. Nuri Demirağ'a, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıkamayanlar, maalesef Fatih Dökümhanesi´ni de yok olmaya terk etmişler. Hamdolsun, bizler işte bu tarihi mekanı ihya ederken, bu mekanın mirası olan savunma sanayimizi de ihya ettik. Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 70lerin üzerine çıkardık. İşte bu başarının arkasında ecdadımızdan aldığımız ilham var. Nasıl ki bu mekan olmasa, İstanbul'un fethi zorlaşacak belki de hiç gerçekleşmeyecekse; savunma sanayimizde yakaladığımız başarı olmasa bugün dış müdahalelere açık, komşuları gibi istikrarsızlaştırılmış bir Türkiye olurdu. Doğu Akdeniz'de haklarını savunamayan pısırık bir Türkiye olurdu. Bunu bilhassa gençlerimizin çok iyi benimsemesi gerekiyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı, tüm Türkiye'yi Kırklareli'ne, Demirköy'e, Fatih Dökümhanesi'ne davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte gelin bu tarihi mekanın ruhunu bizzat hissedin diyorum" diye konuştu.

'DAHA ÇOK RAHATSIZ OLACAKLAR'

Bakan Varank, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan bu mekanın milletle tekrar buluşmasından çok heyecan duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fatih'in bir diğer emaneti olan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından hemen sonra, burada da neredeyse fetihle yaşıt bu camiyi tekrar ibadete açmak güzel bir tevafuk oldu. Bu açıdan da çok anlamlı bir işi gerçekleştiriyoruz. Bizi tarihimizden koparıp, ecdadımıza yabancılaştıran nice teşebbüs maalesef bu ülkenin üstüne yıllarca karabasan gibi çöktü. Taklidi her alanda başarı sayan zihniyetler yüzünden, en kritik alanlarda dışa bağımlı bir ülke haline getirildik. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu çarpık zihniyeti önce siyaset sahnesinden daha sonra da tüm icraat alanlarından temizledik. Bunu boş bir hamaset aracı olarak yapmadık, yapmıyoruz. Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki sınırlarının çok ötesinde olduğunu bilerek hareket ediyoruz. İşte son dönemde dahi, batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılarının arkasında bu gerçek yatıyor. Biz tarihimize sahip çıktıkça, oradan ilham alıp, üretimden siyasete her alanda bağımsızlığımızı tahkim edecek adımları attıkça onlar rahatsız oluyor. Olsunlar, daha çok rahatsız olacaklar. Rabbimin izniyle daha birçok alanda başarılarımızı artıracağız. İşte bu yüzden böyle mekanların ihya edilmesi, buna verdiğimiz önem, tesadüfi değildir."

Konuşmaların ardından, Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından Bakan Varank'a top maketi ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra Varank ve beraberindekilerle kurdele kesilerek, dökümhanenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından yöreye ait doğal gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları gezen Varank, reçel, ıhlamur ve dağ çiçeği satın alıp, aldığı ürünlerden gazetecilere hediye etti.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY

2020-11-06 18:43:19



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