Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi’ni başlattık” Bakan Varank, Kırklareli Yatırım Destek Ofisini açtı Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Bakan Varank tarafından açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tohumculuk alanında son yıllarda artan ivmeyi desteklemek ve yerli firmalarımızın rekabetçiliğini yükseltmek için kollarımızı sıvadık. Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi’ni başlattık. Bölgemizde bulunan 10 ticaret borsası ve 28 tohumculuk şirketinin katılımıyla Trakya Tohum AŞ’nin kuruluşu gerçekleşti. Burada geliştirilecek en verimli tohumların üretimi gerçekleştirilecek." dedi.



Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ve "Bugün Trakya’da dolu dolu bir gün geçiriyoruz" diyen Bakan Varank, “Güne Ergene OSB’de fabrika açılışıyla başladık. Tekirdağ’daki diğer ziyaret ve toplantılarımızdan sonra Kırklareli’ne geldik. Demirköy’de, Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emaneti olan Fatih Dökümhanesi Camii ile tamamlanan 1. Etap sosyal tesis alanının açılışını gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin temellerinin atıldığı bu güzide mekanın Kırklareli’nin önemli bir turizm destinasyonu olmasına büyük katkılar sunacağın inanıyorum. Oradan da, yine tarihi bir yapıyı ihya ederek gelecek nesillerimize kazandıran Trakya Kalkınma Ajansımızın, Kırklareli Yatırım Destek Ofisinin açılışı için sizlerle buluşmaya geldik” diye konuştu.



Kırklareli’nin gerçekten önemli bir tarım ve turizm kenti, sanayide ivme kazanan bir şehir olduğunu belirten Bakan Varank, “Her bir yanında tarihi ve doğal güzellikleri var. Kırklareli kadim bir şehir. Bir çok millete tarih boyunca ev sahipliği yapmış bir şehir. Savaşlar ve mübadeleler nedeniyle el değiştiren birçok yapı burada bulunuyor. Şu an içinde bulunduğumuz Yayla Mahallesi Kırklareli’nin tarihi mahallerinden biri. Son dönemde hem kalkınma ajansımızın hem de yerel paydaşların çabasıyla buradaki birçok yapı yok olmaktan kurtuldu. Bunların en güzel örneklerinden biri de işte yatırım destek ofisimizin hizmet binası olarak kullandığı Dodoğlu Konağı. Şehrin o dönemdeki en varlıklı insanı olarak bilinen bir Rum tüccarın inşa ettirdiği bu konak 150 yıllık geçmişe sahip. Ajansımız 2011 yılında bu konağı yıkılmaya yüz tutmuşken satın aldı. 1 milyon 300 bin lira maliyetle bu tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edildi. Yaklaşık 2 yıldır ofisimiz burada hizmet veriyor, ama açılışını yapmak bugüne nasip oldu” diye konuştu.



"Her şeyden önce Kırklareli’nin böyle tarihi bir değerini ihya edip kültürel mirasımızı yaşattığımız için ben çok mutluyum" diyen Bakan Mustafa Varank, “Bu yapının restorasyonuyla birlikte Kırklareli’nin tarihi Yayla Mahallesi artık bir cazibe merkezi konumunda. Buraya yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını arkadaşlarımız ifade ettiler. İşte Kalkınma ajansları aslında tam da bu amaçla faaliyet yürütüyorlar. Şehirlerimizin kalkınma potansiyellerini açığa çıkarıp, ihtiyaç duyulan destekleri veriyoruz. Kırklareli’nde hem şehrin tarihi mirasının yaşamasına katkı verip hem de hizmetlerimizi bu tarihi binanın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Tabi binanın içinde Kültür Turizm Bakanlığımızın bir turizm bilgilendirme ofisi de bulunuyor. Bu açıdan da şehrin tanıtımı için binamız bir fiil hizmet veriyor. Ben bu binanın ihyasıyla, şehrimize ve gelecek nesillerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kalkınma Ajansımıza ve yatırım destek ofisimize çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Trakya Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla hem Kırklareli’nde hem de şehirlerde önemli işlere imza attıklarını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ajans kuruluşundan bugüne Trakya Bölgesi’nde yer alan 864 projeye yaklaşık 114 milyon liralık destek verdi. Bu projelerin 236’sı Kırklareli’nde hayata geçti ve 46 milyon liralık yatırım hacmi oluştu. Vize, Demirköy, İğneada ve Kıyıköy hattında kırsal turizmi geliştirme projelerine şimdiye kadar 15 milyon lira yatırım yaptık. Bölgede altyapının gelişmesi için proje destekleri sunduk. Dupnisa Mağarası’dan Fatih Dökümhanesi’ne kadar birçok cazibe merkezinin gelişmesini sağladık. Bölgede, koruma ve kullanma dengelerini gözeterek, kırsal turizmin gelişmesinde öncü adımlar attık. İlimizdeki Yatırım Destek Ofisimiz vasıtasıyla bugüne kadar 437 teşvik belgesi verildi. Bu belgeler sayesinde 11 milyar 83 milyon lira tutarında sabit yatırım yapıldı ve 16 binin üzerinde istihdam oluştu. Yatırım Destek Ofislerimizin en büyük görevi; yerli ve yabancı yatırımcılarla dinamik bir ilişki kurup, şehirlerimizi yatırımcılarla buluşturmak. Kırklareli Yatırım Destek Ofisimizin yönlendirmeleriyle, Kırklareli OSB’de 12 firma, Büyükkarıştıran OSB’de 4 firma, Evrensekiz OSB’de ise 2 firma yatırım yapma kararı aldılar. Ofisimiz, yürüttüğü danışmanlık faaliyetlerini bu yeni binasında çok daha verimli şekilde vermeye devam edecek“ ifadelerini kullandı.



"Kalkınma Ajansımızın önümüzdeki dönemde bölgemizde atacağı adımlara da kısaca değinmek istiyorum" diyen Bakan Varank, “Bildiğiniz gibi Trakya önemli bir tarım havzası. Bölgemizde yetkilendirilmiş tohumculuk şirketleri var. Tohumculuk alanında son yıllarda artan ivmeyi desteklemek ve yerli firmalarımızın rekabetçiliğini yükseltmek için kollarımızı sıvadık. Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi’ni başlattık. Bölgemizde bulunan 10 ticaret borsası ve 28 tohumculuk şirketinin katılımıyla Trakya Tohum AŞ’nin kuruluşu gerçekleşti. Namık Kemal Üniversitesi’nin de destekleriyle, ArGe çalışmalarına hız verilecek. Burada geliştirilecek en verimli tohumların üretimi gerçekleştirilecek. Ayçiçeği, buğday, arpa ve çeltik tohumlarında milli üretimi arttırıp, küresel rekabet gücü kazanacağız. Bu gerçekten çok önem verdiğimiz bir proje. Borsalarımızın, firmalarımızın ve üniversitemizin kurduğu bu üçlü yapı Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir model. Bu modelin gerçekleşmesinde Trakya Kalkınma Ajansımız büyük rol oynadı. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız. İnşallah bu projede önemli neticeler elde edip, ülke genelinde bu modeli geliştirmeyi planlıyoruz. Kırklareli’ne yeni bir ihtisas OSB kazandırmak için de destek veriyoruz. Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Üretimi OSB, Ajansımız öncülüğünde kuruluş başvurusunu Tarım Bakanlığımıza yaptı. Bu projeyle birlikte, şehrimizin tarımsal üretiminde yeni bir dönem başlayacak. Trakya’nın Verimli Kobileri projesiyle bölgemizde ihracat yapan KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliklerini artıracağız. AB fonlarından karşılanacak 30 milyon liralık bütçeyle, 350’den fazla KOBİ’miz alacakları danışmanlık faaliyetleriyle rekabet güçlerini artıracaklar. Bir diğer projemiz olan Trakya eticaret merkezi projesiyle, bölgemizdeki 26 oda ve borsayla birlikte bölgesel bir eticaret platformunu hayata geçireceğiz. Bu projeyle, bölgedeki bin firmanın satışlarını eticaret platformu üzerinden yapmalarına destek vereceğiz. Yine 2020 yılı SOGEP kapsamında Kırklareli ve Tekirdağ’da seracılık ve kırsal kalkınma alanında 12,5 milyon liralık 5 projeyi destekliyoruz. Kadın ve gençlerin meslek edinmesi ve istihdamını destekleyecek SOGEP projeleri bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

