Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Atatürk ilke ve devrimlerinin rehberliğinde çağdaş Cumhuriyet kenti olan Lüleburgaz, demokrasi ve hoşgörü içerisinde aydınlık geleceğe yürüyecektir. Lüleburgaz, bayramlarını ve kurtuluş gününü coşkuyla ve karnaval havasında kutlamaya devam edecek. 8 Kasım, Lüleburgaz’ın kurtuluşunun 98’inci yılı kutlu olsun” dedi.

Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda temsilcinin katıldığı çelenk sunma töreni yeni tören alanında gerçekleştirildi. Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Kurugül, Milletvekilleri Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu ile çok sayıda siyasi parti, meclis üyeleri ve dernek temsilcisi katıldı.

Başkan Gerenli, Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Gerenli, Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünü pandeminin gölgesinde ve İzmir depreminin acıları altında kutladıklarını söyleyerek, “Pandemiyle mücadele ettiğimiz, 10 gün önce yaşadığımız İzmir depreminde kaybettiğimiz canların acısını derinden hissettiğimiz ve depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz bugünlerde Lüleburgaz’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünün heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gerenli, Kurtuluş Savaşı’nın yedi düvele karşı kazanıldıktan sonra Lüleburgaz’ın esaret günlerinden kurtulduğunu belirterek, “Bize bu güzel duyguları yaşatan, özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamamızı sağlayan başta ebedi başkomutan eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan, bu vatan için canlarını, kanlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

Lüleburgaz’ın düşman esaretinden kurtulduğu gün olan 8 Kasım’ın her yıl büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydeden Gerenli, “İşte bugün o büyük coşkunun Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Atamızın dediği gibi bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu bilinçle Atatürk ilke ve devrimlerinin rehberliğinde çağdaş Cumhuriyet kenti olan Lüleburgaz, demokrasi ve hoşgörü içerisinde aydınlık geleceğe yürüyecek, bayramlarını ve kurtuluş gününü coşkuyla karnaval havasında kutlamaya devam edecek. 8 Kasım, Lüleburgaz’ın kurtuluşunun 98’inci yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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