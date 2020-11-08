Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür için Lüleburgaz Belediyesi önünde tören düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, bir yol arkadaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı. Gerenli, "Özgür'ü hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Erol Özgür'ün cenazesi buradan Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze, koronavirüs önlemleri eşliğinde özel kıyafetli görevlilerce Türk bayrağına sarılı olarak taşındı. Erol Özgür, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2020-11-08 16:27:39



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