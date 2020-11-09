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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz’ın son top mermisi 45 yıldır gözü gibi bakıyor

İHA

Lüleburgaz’ın son top mermisi 45 yıldır gözü gibi bakıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahattin Şenol, emekli zabıta memuru babası Hamit Şenol’un Ramazan aylarında patlattığı son top mermisi kovanına gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 45 yıldır kovanı evinin bir köşesinde saklayan Şenol, “Babam Ramazan toplarını patlatıyordu. Parmağı kopunca artık top patlamaz oldu. Bu son patlayan topun mermisiydi. Bana babamdan anı olarak kaldı. Ben de ona gözüm gibi bakıyorum” dedi.
Lüleburgaz’da bir lokantada çalışan 71 yaşındaki Sebahattin Şenol, emekli zabıta memuru babası Hamit Şenol’un parmağının kopmasına sebep olan son top mermisinin boş kovanını gözü gibi koruyor. Babasının parmağının kopmasının ardından bir daha Ramazan Ayları’nda top patlatılmazken, kalan son mermi kovanı da müzelik oldu. Yaklaşık ağırlığı 4 kilo olan mermi kovanı ilk günkü gibi parlaklığını korurken Şenol, babasından kalan hatırayı saklamaya devam edeceğini söyledi.

“Ölünce bana yadigar kaldı”
Babasının zabıta memuruyken Ramazan Ayları’nda iftar topunu patlattığını kaydeden Şenol, “Bu top mermisi bana Zabıta Müdürlüğü’nden emekli babam Hamit Şenol’dan kaldı. Babam ölünce bana kaldı bu mermi kovanı. Ramazan aylarında Çamlık’ta top patlıyordu” dedi.

“Patlayan son toptu”
Babasının uzun yıllar Lüleburgaz’da Ramazan topu patlattığını söyleyen Şenol, 70’li yıllarda babasının yine bir gün Ramazan topu patlattığı sırada bir kaza sonucu parmağının koptuğunu söyledi. Şenol, “Bir gün yine babamın parmağı Ramazan Topu’nu patlatırken kopunca artık top patlamaz oldu. 70’li yıllardı. Bu son patlayan toptu. Lüleburgaz’ın son mermisi. Bu bana bir anı olarak kaldı. Ben de onu vitrine koydum. O zamandan bu yana gözüm gibi bakıyorum top mermisine” ifadelerini kullandı.

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