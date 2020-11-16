Kırklareli'de 1 köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nde biri kent merkezinde, diğeri Babaeski ilçesinde olmak üzere 2 apartman ile Lüleburgaz ilçesine bağlı 1 köy, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka görülen 1 köy ile 2 apartmanın karantina altına alındığını açıkladı. Açıklamada, il merkezindeki Bademlik Mahallesi Fahri Kasapoğlu 1'inci Ara Sokak üzerindeki Ünver Apartmanı, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Şeker Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün bugün itibari ile 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2020-11-16 11:00:26
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