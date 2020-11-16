Kırklareli’de 2 apartman ve 1 köy karantinaya alındı

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Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 2 apartman ve 1 köy karantinaya alındı.

Kırklareli’cde koronavirüs vakalarının artması sonucu sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüs vakalarının artış yaşandığı Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan 2 apartman ile Lüelburgaz ilçesine bağlı Sakızköy karantinaya alındı. 2 apartman ve Sakızköy 14 gün süre ile karantina kararı geçerli olacak.

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