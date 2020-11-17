Ormanda mantar tüketen 2 kişi zehirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de ormanlık alanda zehirli mantar tüketen 2 kişi hastanelik oldu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi Ovacık Köyünde zehirlenme olayının meydana geldiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. F.B. ve eşi N.B. isimli şahıslar köyde ormanlık alanda toplamış oldukları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mantar tüketmeleri nedeniyle hastanelik olan 2 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan her iki kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.