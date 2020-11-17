Çaldıkları elektrik direkleriyle yakalandılar

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bir çiftlikten çalınan elektrik direkleri jandarmanın çalışması ile bulunup sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde, M.H. isimli şahıs, kendisine ait çiftlikten elektrik direklerinin çalındığı ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, çiftlik sahibi M.H., beyaz bir kamyonetle gelen şahısların çiftlik içerisinde bulunan elektrik direklerini çalarak Kırklareli istikametine doğru gittiğini ifade etti. Çevrede bulunan kameralardan yapılan incelemede, kamyonet kasasında 34 adet elektrik direğinin olduğu tespit edildi. Bahse konu araç aynı gün KaynarcaKırklareli yol güzergahında durduruldu. Araçta S.A., K.A., V.H. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla çalınan elektrik direkleri mal sahibi M.H.’ye teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.