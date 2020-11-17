Define avcılarına 9 bin 450 TL mesafe cezası

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Kırklareli’de define araştırması yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilere 9 bin 450 TL sosyal mesafe cezası kesildi.

Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; A.A., A.K. ve M.K. isimli şahıslar define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında soruşturma işlemlerine başlanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

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