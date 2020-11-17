Vaka sayılarının arttığı Lüleburgaz'da 1 köy, karantinaya alındı (2)



KAYMAKAM VE BAŞKAN DENETİMDE

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk ile birlikte vaka sayılarının arttığı Lüleburgaz'da denetim yaptı. Sanayi Sitesi'ndeki denetimlerde esnafa maske ve mesafe temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Belediye ve emniyet ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda kişinin katıldığı denetimlere, il merkezinden de ekipler takviye edildi. Sabah saatlerinde görev dağılımını yapan ekipler, ilçedeki kafe, market, oto tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra vatandaşın yoğun olarak bulunduğu şehir içi toplu ulaşım ve Lüleburgaz Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni de denetledi. Denetimler kapsamında halkın bulundukları iş yerlerinde aldıkları önlemin yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı incelendi. Kurallara uymayanlara işlem yapıldı. Lüleburgaz'da gerçekleştirilen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftada 2 bin 226 konteynerin tamamını dezenfekte ediyor. Ayrıca yollar ve kaldırımlar da yıkanıyor. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2020-11-17 14:51:44



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