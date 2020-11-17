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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka temaslısı muhtar karantinaya girdi

İHA

Vaka temaslısı muhtar karantinaya girdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Gündoğu Mahallesi Muhtarı olan İlhan Keskinkaya, korona virüs testi pozitif olan bir vakanın temaslısı olarak karantinaya girdi.
Bir azası ile beraber evinde karantinaya giren Muhtar Keskinkaya, pozitif vaka temaslısı olduğunu öğrendiğinde Covid19 testi yaptırdı. Sonucun çıkmasını bekleyen Muhtar Keskinkaya, 14 gün boyunca evinde karantinada olacak. Yaşanan gelişme üzerine Gündoğu Mahalle Muhtarlığı kapatıldı.

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