Kırklareli ve İzmir'e şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine
'Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü' başlıklı haberimizi Kırıkkale'yi Kırklareli olarak düzelterek yeniden geçiyoruz.
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YENİDENAli Can ZERAYResul ORUÇOĞLUHalil İbrahim KARABIYIK Fırat AKAY Emircan DURAK/BABAESKİ (Kırklareli)- İZMİR, (DHA)IRAK´ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın´ın acı haberi, Kırklareli´nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.
Irak´ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde bugün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın´ın şehadet haberi, Kırklareli´nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.
İZMİR'DE EŞİNE ACI HABER VERİLDİ
Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a da ulaşıldı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Acı haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.
Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşının memleketi Edirne'ye gönderileceği ve yarın Edirne´nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi. Eşi Sevda Sayın'ın da sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli KIRKLARELİ-İZMİR, (DHA)-
2020-11-19 01:13:08
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