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Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DHA

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Merkez ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinde yaşayan Ahmet Aydoslu (91), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Aydoslu'nun düştüğünü fark eden komşuları, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralanan Aydoslu, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoslu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Burak CAN
2020-11-20 04:25:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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