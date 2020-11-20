Yeni sınır ötesi turizm rotaları geliştiriliyor

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Avrupa Birliği desteği ile yeni sınır ötesi turizm rotaları geliştirecek.

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü InterregIPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında uygulamasına başlanan ‘Kültürel Hazine Evi’ isimli projenin açılış toplantısı düzenlendi.

Proje, Bulgaristan’ın Haskovo Bölgesi Tarih Müzesi ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos 2020 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında, 15 ay süreyle uygulanacak ve proje kapsamında Kırklareli ve Haskovo illerini kapsayan iki önemli tarihi, arkeolojik ve kültürel turizm rotalar oluşturulacak. Bu rotaların üzerindeki ilgili turizm sektör temsilcilerin katılımıyla toplantıların düzenlenmesi ve onların da bu rotaların geliştirilmesindeki rolü tartışılması öngörüldü.

Projenin amacı, yerel turizm sektöründeki ilgili grupların katılımıyla sınır ötesi boyutunda erişilebilir, aktif ve tanınan turizm güzergâhlarının oluşturulması ve bu turizm rotaların sürdürebilirliğin sağlanması. Bu amaçla iki kurum arasında sürdürülebilir turizm ağı planı geliştirilecek. Bu planın proje sona erdikten sonra da uygulanmasına devam edilecek.

Ayrıca, proje kapsamında Demirköy içenin Sislioba köyünün çevre düzenleme ve peyzaj projelerin hazırlanması ve bu bölgede gelecekteki turizm çalışmalarına bir altlığın oluşturulması hedefleniyor.

İki proje ortağı tarafından yerelde fotoğraf ve 3D maket sergilerin yapılması, tüm paydaşların katılımıyla da konferansların düzenlenmesi ve eğitim gezilerin yapılması planlanıyor.

Projenin toplam tutarı yaklaşık 88 215 Euro olarak açıklanırken, yaklaşık 74 bin 982 Euro Avrupa Birliğinden (yüzde 85) kalan 26 bin 464 Euro ise iki ortak ülkenin genel bütçelerinden sağlandı.

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