Parmağına sıkışan yüzüğü böyle çıkarttılar

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardımına İtfaiye ekipleri yetişti.

Lüleburgaz İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, spiralli kesme aleti yardımıyla vatandaşın parmağındaki yüzüğü başarıyla çıkarttı.

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