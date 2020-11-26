Haitili çift, Lüleburgaz'da evlendi



Vahit İŞBAŞARAN/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Haitili Alex Morisseau (34), kendisi gibi Haitili olan Amenie Samedy (30) ile evlendi. Alex Morisseau, "Lüleburgaz'da evimde gibi hissediyorum. Türk insanını çok seviyorum. Çünkü hem çok yardımsever hem de çok sıcakkanlılar" dedi.

Lüleburgaz'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Alex Morisseau, uzun süredir birlikte olduğu Amenie Samedy de kendisinin yanına geldi. Lüleburgaz'da birlikte yaşayan çift evlenmeye karar verdi. Haiti vatandaşı olan çift, bürokratik sorunları çözmelerinin ardından Lüleburgaz'da yeminli tercüman eşliğinde nikahları kıyılarak, dünyaevine girdi. Türkiye'nin artık ikinci vatanı olduğunu söyleyen Alex Morisseau, "Türk insanının kültürü çok iyi. Buranın kültürünü ben çok sevdim. Lüleburgaz'da evimde gibi hissediyorum. Lüleburgaz'ı çok sevdim. Türkiye'de çok fazla yer gezmedim. Bugün benim için mükemmel bir gün. Türk insanını çok seviyorum. Çünkü hem çok yardımsever hem de çok sıcakkanlılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2020-11-26 11:25:51



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