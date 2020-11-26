Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu; 36 saat kesinti uygulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu; 36 saat kesinti uygulanıyor

DHA

Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu; 36 saat kesinti uygulanıyor


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA) EDİRNE'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 3'e düşünce kentte 36 saat su kesintisi uygulanmaya başlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent suyunun Süloğlu Barajı'ndan karşılanacağını bildirirken, DSİ her türlü tedbirin alındığını açıkladı.
Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Belediye, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.
KURUYAN BARAJDAKI BORULAR SU ÜSTÜNE ÇIKTI
Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kuruyan Kayalıköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak, gazetecilere açıklama yaptı. Gürkan, "Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz. Buradan Edirne'ye suyu taşıyan binlik çelik boru hattı var. Buradan içme suyunu Edirne deki arıtma tesislerimize götürüyoruz. Yine Süloğlu Barajı'ndan da 30 kilometrelik ayrı bir hattımız var. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile müştereken yaptığımız çalışmalarla, Süloğlu'nun 30 kilometrelik hattıyla, Kayalıköy Barajı'nın 58 kilometrelik hattının ilçemiz Süloğlu sınırları içerisinde çakıştığı nokta var. Yaklaşık 6-7 gündür burada bir çalışma yapıyoruz. Bu iki hattı birbirine bağlıyoruz. Bunlara önleyici vanalar koyarak önümüzdeki günlerde kuraklık devam ederse, bundan sonra Edirne'ye su sağlamak için DSİ'nin teknik desteği ile iki hattı birleştiriyoruz. Süloğlu'da su bittiğinde Kayalı'dan, Kayalı'da su bittiğinde de Süloğlu Barajı'ndan su alarak Edirnelileri susuz bırakmamak adına DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalarını sürdürüyoruz. Süloğlu Barajı'nın, Edirne'nin 6 ay su ihtiyacını karşılayacağını söyleyebiliriz"dedi. 
DSİ: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI
DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Süloğlu Barajı'nda kente 1 yıl yetecek su bulunduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Edirne ilimizin içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan karşılanmakta iken, Edirne Belediyesi, sudaki mangan miktarının fazla olduğunu, bunun da arıtma maliyetini çok arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı'ndan içme suyu vermeye başlamıştır. Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesi su alma bacasına kadar düşmüştür. Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir. Süloğlu isale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı'nın, Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon metreküp suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verilmiştir. Edirne Belediyesi'nce gerekli vana ve mekanik teçhizat parçaları hazırlanmış olup, bağlantısı yapılacaktır. Kayalıköy Barajı isale hattına bağlantı yapılacağından oradan gelen suyun kesilmesi gerekmektedir. Bağlantı için belediye 36 saat belirlemiş olup, daha kısa sürede bağlantının bitirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Edirne ilinin yıllık içme suyu ihtiyacı 20 milyon metreküp olup. Süloğlu Barajı'nda şehre 1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır."
 DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-11-26 15:30:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haitili çift, Lüleburgaz'da evlendi
YEREL HABERLER Haitili çift, Lüleburgaz'da evlendi
Haitili çift Kırklareli’nde evlendi Türkiye ikinci vatanları oldu Okyanusu aşıp Lüleburgaz’da evlendiler
YEREL HABERLER Haitili çift Kırklareli’nde evlendi Türkiye ikinci ...
Avrupa hayali darp ile bitti
YEREL HABERLER Avrupa hayali darp ile bitti
Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası konuldu
YEREL HABERLER Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası ...
Kaymakam Yüce: “Korona virüs sayısı yatay seyrediyor”
YEREL HABERLER Kaymakam Yüce: “Korona virüs sayısı yatay seyrediyor”
Sanayi sitesinde korkutan yangın O anlar yaka kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde korkutan yangın O anlar yaka ...
Define avcılarına korona cezası
YEREL HABERLER Define avcılarına korona cezası
Karantinadan kaçtılar 3 bin 150 lira ceza yediler
YEREL HABERLER Karantinadan kaçtılar 3 bin 150 lira ceza yediler
Kırklareli’de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 ...
Şehit öğretmen kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen kabri başında anıldı
Vali Bilgin, eğitim ve kültür yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilgin, eğitim ve kültür yatırımlarını inceledi
Parmağına sıkışan yüzüğü böyle çıkarttılar
YEREL HABERLER Parmağına sıkışan yüzüğü böyle çıkarttılar
Emniyetten kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten kış lastiği uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X