Define ararken 34 bin 650 TL ceza yediler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 11 zanlı yakalandı. Define aradıkları belirlenen zanlılara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için de toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyü Kartal Kayalar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ö., S.Y., F.Y., İ.Y., E.A., H.Y., O.E., N.D., M.Ö., V.Ö., M.A. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet manivela ve 1 adet balyoz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şahıslara sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.