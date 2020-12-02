Kaçak kazı yapan 11 kişiye 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

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Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Demirköy ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarmanın yakaladığı 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balaban köyü, Kartal Kayalar mevkisinde kaçak kazı yapıldığını belirledı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan F.Ö., S.Y., F.Y., İ.Y., E.A., H.Y., O.E., N.D., M.Ö., V.Ö., M.A.'yı yakaladı. Şüphelilere ait 3 kürek, 1 kazma 1 jeneratör, 1 hilti, 2 manivela ve 1 balyoz ele geçirildi.

Kaçak kazı yaparak define arayan 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Demirköy Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-02 13:25:43



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