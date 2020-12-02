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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli sessizliğe büründü

İHA

Kırklareli sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kırklareli sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’de de uygulanmaya başlandı. Ayrıca kısıtlamanın başlamasıyla Kırklareli'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin birçok noktasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettiriyor. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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