Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kırklareli sessizliğe büründü.



Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’de de uygulanmaya başlandı. Ayrıca kısıtlamanın başlamasıyla Kırklareli'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin birçok noktasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettiriyor. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

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