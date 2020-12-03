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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

İHA

Karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Kırklareli’nde 14 günlük karantina kuralına uymayan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
Yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırklareli, İstanbul yolu 4. kilometre güzergahında kimlik ve HES kodu uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.D. ile otomobilde bulunan Ş.N.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Karantina kuralını ihmal eden şahıslar, kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 TL para cezası uygulanarak, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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