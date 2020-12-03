Karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Kırklareli’nde 14 günlük karantina kuralına uymayan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırklareli, İstanbul yolu 4. kilometre güzergahında kimlik ve HES kodu uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.D. ile otomobilde bulunan Ş.N.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Karantina kuralını ihmal eden şahıslar, kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 TL para cezası uygulanarak, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

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