Karaca avına 6 bin 074 TL ceza

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Kırklareli Kofçaz İlçesine bağlı Ahmetler köyünde, koruma altında olan karacayı avlayan kişiye 6 bin 074 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Kırklareli İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yasa dışı şekilde karaca avlayan kişi yakalandı. Şahsa koruma altında bulunan türü yasadışı olarak avlamaktan 6 bin 074TL idari para cezası uygulandı.

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