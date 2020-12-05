Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

İHA

Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetime başladı. Araçlarıyla trafiğe çıkanlara işlem yapıldı.
Cuma akşamı 21.00’da başlayan ve Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı devam ederken, Kırklareli’nde de güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerinde yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen araçlarıyla trafiğe çıkanlara ise ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaca avına 6 bin 074 TL ceza
YEREL HABERLER Karaca avına 6 bin 074 TL ceza
Kırklareli’nde 56 saatlik sessizlik
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 56 saatlik sessizlik
Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
Karaca avına 6 bin 074 TL ceza
YEREL HABERLER Karaca avına 6 bin 074 TL ceza
Karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
YEREL HABERLER Karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Definecilere maske cezası
YEREL HABERLER Definecilere maske cezası
Kırklareli’de 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’de 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırklareli’de terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’de terör örgütünün propagandasını yapan 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X