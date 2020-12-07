Eski Turizm Bakanı Gürpınar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 18,19 ve 20. dönem hükümetlerinde Kırklareli Milletvekili, 50 ve 52. dönem hükümetlerinde ise Turizm Bakanı görevlerinde bulunan İrfan Gürpınar, korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

19871999 yıllarında Kırklareli Milletvekili ve Turizm Bakanı olarak görev yapan İrfan Gürpınar, korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Gürpınar, korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Gürpınar'ın cenazesinin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karamanlıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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