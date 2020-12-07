Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı

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Kırklareli’nin Vize ve Pehlivanköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye, toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli’nde hafta sonu boyunca ilçelerde devriye halinde olan polis ve jandarma ekipleri, yasağa uymayan toplam 4 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

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