Kırklareli’nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay Kırklareli Il merkezde bulunan Karakaş Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda sonucu K.K. isimli şahıs yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan K.K ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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