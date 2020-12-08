Kırklareli’de 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kırklareli’nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırklareli Yayla Mahallesi'nde yalnız ikamet eden bir kişi komşuları tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Erkan O.'nun cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.