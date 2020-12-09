Kızılay bağışçılarını bekliyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türk Kızılayı Lüleburgaz Kan Alma Merkezi ile Kızılay Lüleburgaz Şubesi ortaklığında 1213 Aralık tarihlerinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgınının oluşturduğu etkilerden kaynaklı olarak ve mevsimsel şartlardan dolayı bölgede yaşanan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı Lüleburgaz Kan Alma Merkezi ile Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri kan bağışı etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik Lülebrugaz Kongre Meydanı’nda 12.0019.00 saatlerinde düzenlenecek.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi’nden yapılan açıklamada, kan bağışının önemine vurgu yapılarak, vatandaşlara düzenli kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunuldu. Kan bağışçısı olmak isteyenlerin 1213 Aralık tarihlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından kısıtlamalardan etkilenmemek için online randevu almaları gerekiyor. Randevu, kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiRandevu adresinden alınabilecek.

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