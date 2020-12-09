Sokağa çıkma kısıtlamalarında açık olan işletmelerin alkollü içki satışı yapmaları yasaklandı

Kırklareli Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında açık olan hiçbir işletmede alkollü içki satışı yapılmamasına karar verildi.

Kırklareli Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karara istinaden cuma günleri 21.00’den başlayarak pazartesi 05.00’e kadar tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında açık olan işletmelerin alkollü içki satışı yapmaları yasaklandı.

Genelgeye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30 Ekim 2020 tarihinde aldığı 2020/125 sayılı genelgede yer alan kararın 2.maddesi iptal edildi.

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