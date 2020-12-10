Kırklareli’nde düzensiz göçmenlere 60 bin 900 TL ceza

Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler ve Yukarıkanara köylerinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Bulgaristan’a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler ve Yukarıkanara köylerinde, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin başlattığı araştırmada, 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslara 6548 sayılı Kanun 102/1a maddesi gereğince kişi başı 4 bin 350 TL toplamda 60 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.