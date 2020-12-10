Çay satana da içene de ceza Yasağa uymadı çay demleyip sattı, ceza yedi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy’de yasağa rağmen çay satan işletme sahibine 3 bin 150 TL, çayı içenlere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lire ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar'a bağlı Ataköy'de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işletmenin kapalı olmasına rağmen çay demleyip satan N.D. isimli işletme sahibine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesilirken, satış yaptığı R.K. ve Y.T. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

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