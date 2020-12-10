Kırklareli'de, hafta sonu alkol satışı yasaklandı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerde alkol satışını yasakladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamsıyla ilgili yeni kararlar aldı. Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında açık olan hiçbir işletmede alkol satışı yapılmaması kararı alındı. Kararda, "Alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kırklareli'deki kamu personelinin izinleri ile ilgili kısıtlamayı kaldırdı. Kurul, ekim ayında alınan, tüm kamu personelinin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edilmesi kararını iptal etti.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-10 13:18:01



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