Otomobilde patlayıcı düzenekleriyle yakalandı

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyündeki TEM gişelerinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı düzeneklerine el koyulurken, sürücü E.D. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2020-12-11 13:11:29
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