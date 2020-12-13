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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor

Yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Gülay Sinanoğullarından, evinde baktığı hayvanlar ile vakit geçiriyor.
Kırklareli’nde yaşayan 55 yaşındaki Gülay Sinanoğullarından, korona virüsü salgını sonrası getirilen hafta sonu yasağında kendisine arkadaşlık yapan hayvanları ile vakit geçirerek yalnızlığını gideriyor.

“Onlar benim hayatım”
Yaklaşık 6 yıldır evinde ve bahçesinde hayvan bakan Sinanoğullarıdan, eşini kaybettiği günden bugüne oğlunun yanı sıra hayvanlarının da ona yol arkadaşı olduğunu belirterek, “Her sabah erkenden kalkıp kahvaltımı yaptıktan sonra hayvanlarım ile tek tek ilgileniyorum. Köpeğim Tarçın, kedim Duman ve diğer hayvanlarım ile günümü geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onlar benim hayatım, yol arkadaşım” dedi.

“Evde kal Kırklareli”
Korona virüsü ile mücadelede bazı insanların kurallara uymadığını dile getiren Gülay Siananoğullarından, “Sokağa çıkma yasaklarında bazı insanlar kurallara uymuyor. Herkese evde kalması için çağrıda bulunuyorum. Haydi Kırklareli evde kal” şeklinde konuştu.

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