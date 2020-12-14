Kırklareli'nde bir köy daha karantinaya alındı

'Sizce kim bu bebek?'

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Kırklareli Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla Merkez ilçeye bağlı Düzorman Köyü karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Kırklareli Merkez ilçeye Bağlı Düzorman köyünün Covid19 tedbirleri kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinden 28 Aralık 2020 tarihine kadar karantina altına alınmasına karar verildi.

Alınan karara aykırı hareket eden vatandaşlar hakkında idari işlem başlatılacak.

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