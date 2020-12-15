Boşandığı eşinin evine tekme ile girmeye çalıştı

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen şahsın kapıyı tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
İddiaya göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde S.A. ile evlenen Kader Uvak, kendisine şiddet göstermesi üzerine eşinden boşandı. Uvak, daha sonra boşandığı eşi tarafından hem sözlü hem de sosyal medya üzerinden tehditler aldı.
S.A.nın Uvak'ın yaşadığı evin önüne gelip kapıyı tekmelediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.