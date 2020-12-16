Kırklareli'de markette yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde bir market zincirinin şubesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Lüleburgaz Hürriyet Caddesi’ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 02.00’de yangın çıktı. Yangın, Lüleburgaz itfaiyesinin kısa süre içinde müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangının market arkasındaki kartonların yanmasından kaynaklandığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.