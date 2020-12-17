Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor Kırklareli kurallara uyuyor, harita yeşile dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamalara uygulamaya özen gösteren Kırklareli'nin koronavirüs yoğunluk haritası son üç haftaya göre yeşile dönmeye başladı.

Kırklareli’nde yeni tip korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karara göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insanların yoğun olduğu bölgelerde denetimi sıklaştırması üzerine risk haritası son üç haftaya göre yeşermeye başladı

Korona virüsü vakalarını ve vaka temaslılarını risk haritası üzerinde gösteren Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kırklareli’nde 26 Kasım, 17 Aralık tarihleri arasında bölge bölge yeşerme başladığı gözlemlendi.



26 Kasım, 17 Aralık tarihlerinde büyük değişim

Trakya Bölgesinde son haftalarda artan vakalara göre Kırklareli 26 Kasım ile 17 Aralık tarihlerinde risk haritasının yeşile dönmeye başlandığı gözlemlenirken, hala çok yüksek riskli bölgelerin alınan tedbirlere göre riskin azalması bekleniyor.

Buna rağmen İl merkezinin kırmızı devam eden bölgeler Kırklarelilileri endişelendiriyor.

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