Kırklareli'de kaçak karaca avına 56 bin lira ceza

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Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'de kaçak olarak karaca avladıkları tespit edilen 8 kişiye, toplam 56 bin 451 lira para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimler sırasında merkez ve Kofçaz ilçesinde 3 farklı bölgede derisi yüzülmüş 5 karaca kafası ile hayvanların derilerini buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada karacaları vuran 8 kişi tespit edildi. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´nce 8 kişiye 56 bin 451 lira idari para cezası uygulanarak, av tüfeklerine el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-21 16:23:40



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