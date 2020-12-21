Karaca vuran 8 avcıya 56 bin 451 lira ceza

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Kırklareli’nde usulsüz olarak avlandığı ve karaca vurduğu tespit edilen 8 kişiye 56 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım’dan 21 Aralık tarihleri kadar 3 farklı olayda derisi yüzülmüş 5 karaca kafası bulunduğu, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 8 kişiye 56 bin 451 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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