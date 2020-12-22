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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

İHA

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 547,70 gram Bonzai ve 208,58 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Lüleburgaz’da şüpheli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 208,48 gram skunk uyuşturucu madde ile 547,70 gram Bonzai diye tabir edilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. Suçlulardan B.T, S.Ö. ve M.İ. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken ise Y.T. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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