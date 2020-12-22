Kırklareli’de AB’ye süt ürünleri ihracat talepleri artıyor

Kırklareli'de faaliyet gösteren bir işletmenin AB'ye üye ülkelere süt ürünleri ihracat talebi doğrultusundaki denetimlerine başlandı.

Avrupa Birliği'ne çeşitli dondurma ürünleri ihraç etmek amacıyla Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan Sanset Gıda isimli işletmeye İl Müdürlüğünce ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleşen ziyarette AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı kapsamında gerçekleştirilecek olan denetimin detayları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İşletme yetkilileri eşliğinde planlanan fabrika gezisi esnasında ihracatı yapılacak ürünler hakkında tanımlamalar yapıldığını söyleyen İl Müdürü Funda Özel, “İhracatın yapılan ürünün ve ithalatçı ülkenin kanunlarına göre değişiklik göstereceği göz önüne alınarak, farklı ülkelerin talep edebileceği laboratuvar analizleri ile ilgili detaylıca konuşulmuş, mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İlimizde birçok AB onaylı Süt çiftlikleri ve çüt işleme tesisleri bulunmakta olup, yapılan her ihracatın ülkemiz için ekonomik açıdan getirileri olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.