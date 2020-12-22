Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yatak kapasitesi 500’e çıkarılacak

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yatak kapasitesinin, yatırım programına alınan ek binanın yapılmasıyla 500’e çıkarılacağı bildirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Şengörür, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ve siyasi parti il başkanları ile birlikte Sağlık Bakanlığı Yatırım Programına alınan ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ek Bina Yapılması planlanan yerleri gezerek, istişarelerde bulundular.

Sağlık Bakanlığı Yatırım Programına alınan 250 Yataklı Ek Bina Yapımı tamamlandığında 500 yataklı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyetini sürdüreceğini söyleyen Vali Bilgin, “Şimdiden ülkemize ve ilimize hayırlı olsun. Her şey Kırklareli için” dedi.

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