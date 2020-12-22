Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 21 kişiye 59 bin 400 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere kapsamında kurallara uymayan 21 kişiye 59 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske ve mesafe kuralına uymayan 21 kişiye toplamda 59 bin 400 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından her gün anonslarla uyarılar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.