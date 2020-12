Köpeklerini tüfekle öldürdüğünü iddia ettiği komşusunu darbetti

Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde besicilik yapan Ahmet Ataş'a ait 5 çoban köpeği, pompalı tüfekle vuruldu. Köpeklerden 2'si telef olurken, 3'ü ise yaralandı. Aktaş, köpeklerini vurduğunu iddia ettiği Şuhayip Pak'ı darbederken, taraflar karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesinde, küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Aktaş, belde dışında yaptığı ahır yakınlarında hayvanlarını otlatırken, 5 çoban köpeğine pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesleri üzerine ahırın yanına giden Aktaş, köpeklerinden 2'sini ölü, 3'ünü de yaralı buldu. Yaralı hayvanlarını aracıyla Lüleburgaz'a götüren Ataş, veterinerde tedavi ettirdikten sonra yeniden beldeye getirdi, telef olanları ise gömdü.

Beldede araştırma yapan Ahmet Aktaş, ateş açan kişinin komşusu Şuhayip Pak olduğunu öğrendi. Pak'ın, ördeklerine saldırdığı için köpeklere ateş açıp öldürdüğünü öğrenen Aktaş'ın oğlu Şaban Aktaş da, onu darbetti. Olay sonrası Şuhayip Pak darp edildiği için, Aktaş ailesi ise köpeklerinin öldürüldüğü için Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı'na giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

'KÖPEKLERİ KANLAR İÇİNDE BULDUM'

Köpekleri yerde kanlar içinde yatarak bulduğunu söyleyen, Ahmet Aktaş, "Ben koyunları otlattığım sırada silah patlama sesi duydum. Komşumuz olan Şuhayip Pak, gümede av için bulunduğu sırada ördekleri çakılı şekilde beklettiği için köpekler ördeklerine saldırmış sanırım, bu yüzden av tüfeği ile üzerlerine ateş açmış. Sonra bir baktım köpeklerimizden bir tanesi kanlar içinde geldi. Diğer köpeklerimizde gelmeyince vurulduklarını anladım. Daha sonra tekrar ahıra geldiğimde yaralı köpeklerinde yattığını gördüm. Sonra ateş eden kişiyi neden köpekleri vurdun diye sordum, 'Ben ateş ettim, ben vurdum' dedi. Ben de neden havaya ateş etmedin dediğimde 'Ben havaya ateş ettim' dedi. Bende iyi ki havaya ateş etmişsin köpekler öldü, hayvanlara yazık ettin, sana yazıklar olsun diyerek ayrıldım. Arkadaşım köylümüz, komşumuz. Köpekleri öldürmesine gerek yoktu. Söylesene ben ona 10 tane ördek alırdım, köpeklerimize yazık etti" dedi.

'2 KÖPEK ÖLDÜ, 3'Ü YARALANDI'

Ahmet Aktaş'ın oğlu Şaban Aktaş ise, "Biz burada 120 koyun besliyoruz, arka tarafımız mera. Burada komşumuz olan avcının biri benim beslediğim 5 köpeğim ördeklerine saldırdı diye ateş ediyor. Köpeklerimden 2 tanesi öldü, 3 köpeğimde yaralı. Yaralı köpeklerimin tedavisi devam ediyor. Şu an durumları iyi inşallah düzelecekler. Havaya ateş etse köpeklerim kaçardı, ama üzerlerine ateş etmiş. Köpeklerin ördeklerini telef ettiğini söylüyor ama telef olan ördek yok. Jandarma geldi ve tutanak tuttu. Savcılığa giderek şikayetçi oldum. Yazık oldu gitti hayvanlar. Köpeklerimin vücutlarında saçma var. Köpeklerimi küçükken aldım besledim, çocuklarım gibi baktım onlara. Ceza alması için elimden gelen ne gerekiyorsa yapacağım."şeklinde konuştu.

'KORKUTMAK AMACIYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIM'

Şuhayip Pak ise köpeklere değil, havaya ateş açtığını iddia etti. Evrensekiz beldesinde daha önce avcılar kulübü başkanlığı yaptığını söyleyen Pak, kurduğu gümeye olay günü tamirat yapmaya gittiğini belirterek, "Ben de tadilatlar için hem de ördeklerim götüreyim yıkansın diye götürdüm. Ördeklerimi saldım, ufak tefek tadilat yapıyordum bu arada 4 köpeğin ördeklerime saldırdığını gördüm. Ben de köpeklere kaçmaları için bağırdığımda bana döndü. Ben de bu sırada havaya bir el ateş açtım, köpekler kaçtı. Köpekler kaçtı ama benim 5 ördeğim telef oldu. Bundan birkaç gün önce de 2 ördeğim telef olmuştu. Ben köpekleri öldürmek için değil, bana saldırmalarını önlemek için havaya ateş açtım. Köpekleri öldükten sonra Şaban Aktaş, arkamdan gelerek demir cisimle kafama vurdu. Bu sırada ben bayılmışım, gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Köpeklerini benim öldürdüğümü zannettiği için bana saldırmış. Bu olaydan önce ana gelerek, 'Şuhayip Ağabey benzin aldım, gümeni yakacağım' dedi. Ben de git yak dedim, daha sonra arkamdan gelerek bana saldırdı. Ben köpeklerini öldürmedim. Köpekler korksun diye havaya ateş açtım. Beni karalamak istiyorlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ali Can ZERAY

