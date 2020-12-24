Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ve Vize ilçelerinde piyasaya kaçak içki sürdükleri iddiası üzerine yaptığı operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.