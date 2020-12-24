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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz Belediyesi işçileri eylem kararı aldı

İHA

Lüleburgaz Belediyesi işçileri eylem kararı aldı

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası arasında Lüleburgaz Belediyesi Personel AŞ’ye bağlı çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri 5. görüşmede tıkandı. Personel A.Ş.’ye bağlı işçiler eylem kararı aldı.
Lüleburgaz Belediyesi ile Genelİş Sendikası Trakya Temsilciliği arasında Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanların haklarını almaları için uzun zamandır sürdürülen görüşmeler çıkmaza girdi. Toplu İş Sözleşmesinde anlaşmaya varmak için masaya oturan taraflar, 5. görüşmede de anlaşamadı. Görüşmede Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, İnsan Kaynakları Müdürü Dilek Çetin Çivi, SODEMSen Yetkilileri, Genelİş Sendikası Trakya Temsilcisi Salim Şen ve işyeri temsilcileri yer aldı.
Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş. çalışanları görüşme sırasında belediye önünde toplanarak, görüşmeden çıkacak olumlu haberi bekledi. Görüşme sonrasında Salim Şen, işçilere belediye binası önünde açıklama yaptı. Salim Şen, konuşmasında şunları söyledi:
“İşveren bize pazartesi sunduğunuz tekliften başka teklifimiz olup olmadığını sordu. Biz de aynı yerdeyiz, teklifimiz geçerlidir dedik. İlk 6 ay için net 3 bin 500, ikinci 6 ay için 4 bin TL arkadaşların eline geçecek dedik.40 saatlik çalışma süresinin de 5 gün olması gerektiğini söyledik. Kırmızı çizgimizdir dedik. Bu arkadaşlarımızın da hafta tatilleri Cumartesi, Pazar olmalıdır. Lüleburgaz bizim, bu işler bizim. Bu işleri biz yapacağız. O konuda size taahhüdümüz var ancak bunun bedeli var. Arkadaşlarımızın fazla mesai bedelini ödeyeceksiniz dedik. Hiçbiri ile ilgili net bir cevap alamadık. Bize yeni bir teklif sunmak istemediklerini söylediler."

“Lüleburgaz Belediyesi hakkımızı verecek”
Lüleburgaz Belediyesi'nin bir işveren sendikasına üye olmasını kabul etmediklerini de vurgulayan Genelİş Sendikası Trakya Temsilcisi, "Lüleburgaz Belediyesi fabrika değildir, üretimhane değildir. Burası bir kamu kurumudur, kar amacı yoktur, içerisinde yüzerce insan çalışır, karzarar yoktur. İşçilerin hakkından kısmaya çalışan belediye başkanlarına sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, işçilere aktaracağınız kaynakları SODEMSen’e, işveren sendikalarına aktarmayın. Teklifimiz masadadır, olumlu yaklaşırlarsa görüşürüz, yaklaşmazlarsa hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz sendikalı işçiyiz, DİSK’li işçileriz. 2000’li yılların başında yaşananlar, tekrar yaşanmasın. Üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanırız. Lüleburgaz Belediyesi hakkımızı verecek" dedi.

"İşyeri önlerinde toplanıp sendikacılığı onlara göstereceği"
"Kırklareli Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesini örnek alsınlar" diyen Şen, "27 ay boyunca bizden kesilenleri telafi edin dedik, 3 bin 500 TL’yi öyle kabul ettik, sonra 4 bin TL’ye çıkaralım dedik ancak kabul edilmedi. Bundan sonra iş yerlerine gelip toplantılar yapacağız. Sendikacılığı onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Masada bitmezse grev çadırıyla bitecek"
Genelİş Sendikası Trakya Temsilcisi Salim Şen, "Eğer bu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri masada bitmezse grev çadırıyla bitecek. Bu muameleyi kabul etmeyeceğiz. Basın açıklaması, iş yavaşlatma, iş bırakma, genel greve kadar gideceğiz. Planladığımız eylem takvimini açıklayacağız. Bu kavgaya dahil olmayacak, kavgadan kaçacak hiçbir işçi arkadaşımı affetmeyeceğim. 363 arkadaşımız var hepsi katılacak. Bu yasal değil derlerse “hadi oradan, yasal mı değil mi göreceksiniz” diyeceksiniz" diye konuştu.

"SODEMSen’i aradan çıkarın"
İşveren sendikasını istemediklerini ifade eden Şen, "Sözüm Başkan ve yönetimine. Lüleburgaz halkı belediyeyi yönetmek üzere Murat Gerenli’yi seçti. İşçilerin, işvereni de dolayısıyla odur. SODEMSen’i aradan çıkarın. Krize sebep olacak. İşçiye vereceğiniz her kuruş zam, Murat Gerenli’nin verdiği zamdır. Vermediğiniz her türlü hak, Murat Gerenli’nin vermediği haktır. Uyarıyorum, daha önce dedim, verecekseniz, siz vereceksiniz, vermeyecekseniz siz vermeyeceksiniz. SODEMSen’in size katkısı olmaz, zararı olur” şeklinde konuştu.

"Çalışanlarımıza en iyi teklifi sunduk"
SalimŞen'in açıklamalarının ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli basın açıklaması yaptı. Başkan Gerenli açıklamasında, “Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm şartları zorlayıp, sürdürülebilir ücret politikamız doğrultusunda en düşük maaşı net 2 bin 600TL’den net 3 bin 498 TL’ye çıkararak, çalışanlarımıza olabilecek en iyi teklifi sunduk. Asgari ücretin 2 bin 700, 2 bin 800 bandında telaffuz edilirken belediyenin asgari ücretin oldukça üzerinde net maaş teklifi sunduk" dedi.

"İşçiler Türkiye gerçeklerinin çok üzerinde rakamlar talep ediyor"
İşçilerin Türkiye gerçeklerinin çok üzerinde rakamlar talep ettiklerini ifade eden Başkan Gerenli, asgari ücretin oldukça üzerinde bir rakam belirlediklerini ve personeli mağdur etmediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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