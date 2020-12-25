Kırklareli'ye şehir dışından gelenlere Covid-19 testi yapılacak(2)



VALİLİK: HERKESE ZORUNLULUK YOK

Kırklareli Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun il dışından gelenlere Covid-19 testi yapılacağı yönündeki kararının herkesi kapsamadığını, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde kente gelen vatandaşlar arasında tarama amaçlı test yapılacağını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan ikinci açıklamada koronavirüs salgınından ülke ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti vermekte olan lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 tarama testi yapılması yönünde alınan karar bazı basın yayın organları tarafından, il dışından ilimize gelecek olan vatandaşlarımızın tümüne PCR testi yapılması zorunluluğu getirildiği şeklinde haberleştirilmiştir. Alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde PCR testi yapılması gerekli görülen, ilimizde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile ilimize gelen vatandaşlarımız arasında tarama amaçlı test yapılacaktır. Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-25 15:40:24



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