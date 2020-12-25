Kırklareli Tugay Komutanlığı'ndan 'atış alanı' açıklaması



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Şeytandere atış alanında atışlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşların bölgeye girmemesi uyarısında bulundu.

Kırklareli'de bulunan 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Şeytandere mevkisinde bulunan atış alanında atışlar yapıldığını belirterek, vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Komutanlığımız sorumluluğunda Şeytandere çok maksatlı atış alanında atışlar yapılmaktadır. Atış alanı askeri yasak bölgededir. Yapılan atışlarda patlayıcı mühimmat da kullanıldığından dolayı can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir. Atış alana vatandaş, araç ve hayvanların girmemesi, patlamayan mühimmatların arama ve imha işlemi tarafımızca yapılmasına rağmen atış alanı civarında mermi, şarapnel parçaları ile her türlü mühimmat/metal artıkları bulunması halinde dokunulmaması, yerinin değiştirilmemesi, taşınmaması önemle rica olunur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-25 18:33:22



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